Quotidien du 13 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 13 avril 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 13 avril 2026

🎬 Xavier Giannoli — Réalisateur du film « Les Rayons et les Ombres »

⭐ Jean Dujardin — « Les Rayons et les Ombres » en salle



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Synopsis du film : Jean, journaliste français influent, et Otto, jeune Allemand passionné par la culture française, partagent un idéal commun : œuvrer pour la paix en Europe. Pendant ce temps, Corinne, la fille de Jean, entame une carrière prometteuse dans le cinéma. Mais lorsque la guerre éclate et que la France est occupée, leurs trajectoires basculent. Dans ce nouveau contexte, les deux hommes accèdent à des positions clés : Jean s’impose comme un puissant patron de presse, fervent partisan de la Collaboration, tandis qu’Otto est nommé ambassadeur du Reich à Paris.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 13 avril 2026 à 19h25 sur TMC.