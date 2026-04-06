Quotidien du 6 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 6 avril 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 6 avril 2026

🩺 Pierre Souvet — Cardiologue : « Anti-toxique. Le guide des polluants cachés » (Ed. Albin Michel)

🎭 Jean-Paul Rouve — « Le Bourgeois Gentilhomme » au Théâtre du Gymnase jusqu’au 2 mai, puis en tournée jusqu’au 24 janvier 2027 à l’Olympia



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 6 avril 2026 à 19h25 sur TMC.