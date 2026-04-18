Tennis Barcelone : Jódar / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – le match Jódar / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Le français Arthur Fils affronte l’espagnol Rafael Jodar en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 16h sur Eurosport.







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La demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone oppose ce samedi Rafael Jódar à Arthur Fils, sur la terre battue espagnole. Programmée aux alentours de 16h sur la Pista Rafa Nadal, cette rencontre met aux prises deux jeunes joueurs en pleine ascension, à une marche de la finale. Arthur Fils, mieux classé et solide depuis le début de la semaine, arrive avec le statut de favori après une victoire convaincante contre Lorenzo Musetti, tandis que Rafael Jódar, révélation espagnole de 19 ans, joue porté par son public.

ATP Barcelone le match Jodar / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.



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Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Jodar / Fils, demi-finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.