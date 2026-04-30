Tennis Madrid : Cobolli / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Cobolli / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi soir. Le numéro 3 mondial Alexander Zverev affronte l’italien Flavio Cobolli.





Un match à suivre ce matin à partir de 20h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose ce soir un quart de finale séduisant entre Flavio Cobolli et Alexander Zverev. Programmé en session nocturne sur le court Manolo Santana, ce duel met en jeu une place en demi-finale dans un tournoi très ouvert. L’Italien, tête de série n°10, réalise un excellent parcours avec notamment une victoire marquante face à Daniil Medvedev, confirmant sa montée en puissance sur terre battue.

Sur le plan sportif, Zverev part favori grâce à son expérience et son statut de numéro 3 mondial, lui qui a déjà remporté le tournoi à deux reprises et reste très solide dans les moments clés. Mais Cobolli arrive en pleine confiance, d’autant qu’il a récemment battu l’Allemand à Munich, ce qui donne une dimension particulière à cette revanche. Dans des conditions rapides à Madrid, ce duel entre deux joueurs puissants de fond de court pourrait offrir un match accroché, avec la possibilité d’une bataille en trois sets entre un favori expérimenté et un outsider en pleine réussite.



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ATP Madrid le match Cobolli / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 20h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Cobolli / Zverev, quart de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.