Tennis Monte-Carlo : Alcaraz / Baez en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Alcaraz / Baez en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi après-midi. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte l’argentin Sebastian Baez en 16ème de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 13h40 sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Monte-Carlo marque aujourd’hui l’entrée en lice du n°1 mondial Carlos Alcaraz, opposé à l’Argentin Sebastián Báez au deuxième tour. Tenant du titre sur le Rocher, l’Espagnol aborde ce début de saison sur terre battue avec de grandes ambitions, sur une surface qu’il affectionne particulièrement et où il affiche une domination régulière. En face, Báez, spécialiste de l’ocre, sort d’une victoire solide au premier tour et espère créer la surprise malgré un classement nettement inférieur.

Sur le papier, Alcaraz apparaît comme un large favori : il mène 3-0 dans leurs confrontations et reste supérieur dans tous les compartiments du jeu. Mais la terre battue pourrait offrir à Báez des conditions plus favorables pour rivaliser dans l’échange. Le défi s’annonce donc immense pour l’Argentin, qui devra livrer un match parfait pour inquiéter un Alcaraz déterminé à lancer idéalement sa campagne et à défendre son statut de patron du circuit.



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ATP Monte-Carlo le match Alcaraz / Baez en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 13h40.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Baez, 16ème de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.