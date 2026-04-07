Tennis Monte-Carlo : Humbert / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Humbert / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi midi. Le numéro 2 mondial Jannik Sinner affronte le français Ugo Humbert en 16ème de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 12h15 sur Eurosport.







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Le deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo propose aujourd’hui un duel déséquilibré sur le papier entre Ugo Humbert et Jannik Sinner. Le Français, 34e mondial, sort d’une victoire convaincante au premier tour, mais reste historiquement moins à l’aise sur terre battue, une surface qui ne met pas pleinement en valeur son jeu offensif. En face, Sinner, actuel n°2 mondial, arrive avec une dynamique impressionnante après un début de saison quasi parfait, marqué notamment par une série de victoires dominantes et un doublé Indian Wells–Miami .

Ce match s’annonce donc comme un véritable test pour Humbert, qui devra hausser son niveau pour rivaliser avec la puissance et la régularité de l’Italien. Favori logique, Sinner cherchera à imposer son rythme dès les premiers échanges, tandis que le Français tentera de s’accrocher et de profiter de la moindre opportunité pour bousculer la hiérarchie.



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ATP Monte-Carlo le match Humbert / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 12h15.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Humbert / Sinner, 16ème de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.