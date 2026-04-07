Tennis Monte-Carlo : Monfils / Bublik en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Monfils / Bublik en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi après-midi. Le français Gaël Monfils affronte le kazak Alexander Bublik en 16ème de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 15h sur Eurosport.







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Le deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo propose un duel aussi spectaculaire qu’imprévisible entre Gaël Monfils et Alexander Bublik. Le Français, invité et en retraite à la fin de la saison, a parfaitement lancé son tournoi en renversant Tallon Griekspoor au premier tour, montrant qu’à 39 ans, il reste capable de coups d’éclat.

En face, Bublik, tête de série et membre du top 15, arrive avec un statut de favori malgré une forme récente irrégulière et une affinité limitée avec la terre battue . Ce match s’annonce ouvert et divertissant, tant les deux joueurs sont capables du meilleur comme du pire. Monfils, porté par le public et engagé dans sa dernière saison, tentera de prolonger le plaisir avec son jeu spectaculaire, tandis que Bublik cherchera à imposer sa puissance et sa créativité.



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ATP Monte-Carlo le match Monfils / Bublik en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Monfils / Bublik, 16ème de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.