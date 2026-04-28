The Power du 28 avril 2026 : qui va être éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 31)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 31 du mardi 28 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 31 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Jordan a été désigné pour la confrontation avec le Power Player.











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Les joueurs briefent Jordan en préparant les questions contre le Power Player. Julien, que personne ne soupçonne, s’infiltre sans problème. Ils décident de cibler Jonathan, Damien, et Barbara. Julien se frotte les mains !

Place à la confrontation, Julien fait tout pour se faire passer pour Jonathan. Et ça marche ! Jordan pense avoir reconnu Jonathan, il tombe dans le panneau. Julien ressort de la confrontation serein.

Jordan retrouve les autres et leur raconte tout. Ça renforce les doutes sur Jonathan. Julien et Jonathan sont ravis, tout se déroule comme ils l’espéraient. De son côté, Enzo essaie de cuisiner Jonathan mais il décide de ne rien dire.



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Beverly espionne Jonathan et Laura. Elle est certaine que Jonathan est le Power Player et le dit à tout le monde ! Julien est ravi.

Kaos organise une soirée Crazy Circus. Et le Power Player peut mettre deux joueurs en clown : il met Damien et Laura. Ça me le doute à Laura concernant Jonathan. Elle le confronte mais ne lâche rien.

SPOILER qui va être éliminé ?

Dans l’épisode de demain, place à la cérémonie d’élimination mais Kaos annonce que rien ne va se passer comme prévu ! Il demande à tout le monde de partir pour faire une proposition au Power Player. Kaos propose alors à Julien un dilemme inédit : s’il n’est pas démasqué, il pourra choisir de conserver son pouvoir et rester Power Player une semaine supplémentaire avec le même complice. Et en cas de victoire, ils iront tous les deux en finale ! Mais en cas de défaite, il sera éliminé directement !

The Power, le replay du 28 avril

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce mardi 28 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 29 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 32.