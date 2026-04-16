Top Chef : gros coup de théâtre après l’élimination d’Aboubakar, un candidat abandonne !

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Coup de théâtre dans Top Chef ! Alors que l’épisode 7, diffusé sur M6, s’est conclu par l’élimination d’Aboubakar Bamba à l’issue du duel face à Louise, personne ne s’attendait à un tel retournement de situation quelques minutes plus tard.











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Au lancement du concours parallèle, diffusé dans la foulée, Stéphane Rotenberg a créé la stupeur en annonçant une nouvelle totalement inattendue : Aboubakar va finalement réintégrer la compétition dès la semaine prochaine !

En cause, l’abandon contraint d’Antoine Garcia. Le candidat, très affaibli au moment du tournage de la semaine 8, a été forcé de quitter l’aventure pour raisons médicales. Incapable de poursuivre la compétition dans ces conditions, il a dû renoncer, laissant ainsi une place vacante dans le concours principal.

Une situation exceptionnelle qui a poussé la production à prendre une décision tout aussi exceptionnelle : repêcher Aboubakar Bamba, dernier éliminé en date. Une seconde chance inespérée pour le candidat, dont le parcours avait été stoppé net après une assiette jugée trop simple lors de l’épreuve des fruits rouges.



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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Malgré son abandon, Antoine Garcia n’a pas totalement quitté l’aventure. Il a pu participer au concours parallèle, où il a su rebondir en décrochant sa qualification pour la suite. Une performance qui lui permet de garder un mince espoir : celui de réintégrer Top Chef juste avant les phases finales.

Ce double rebondissement redistribue totalement les cartes de la compétition. Entre retour surprise et espoir de come-back, la suite de la saison s’annonce plus imprévisible que jamais.