Tropiques Criminels du 10 avril 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)

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Tropiques Criminels du 10 avril 2026 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 4 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 10 avril 2026 : votre épisode inédit « Morne Blanc »

Le meurtre d’une pianiste de renommée mondiale bouleverse toute l’île. Invitée dans le cadre d’un programme de mentorat, la virtuose entretenait en secret une relation avec l’un de ses élèves, de vingt-cinq ans plus jeune qu’elle. Entre cette passion interdite et les ambitions attisées par sa venue, les pistes pour expliquer sa mort ne manquent pas.

Parallèlement, Gaëlle remarque chez Mélissa des signes de plus en plus intrigants : nausées, envies soudaines, variations d’humeur… Autant de symptômes qui pourraient bien, cette fois, annoncer une heureuse surprise.



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Avec Jessy Salomée Ugolin (Kim Desfontaines), Nicolas Jacquens (Nathan Bussy), Nolan Bastien (Michaël), Manon Bonnier (Maïa), Terrence Amadi (Désiré Bussy), Auriane Vignocan (Gabrielle), Dune Cergneux (Iris Rousseau)

Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.