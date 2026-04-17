Tropiques Criminels du 17 avril 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)

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Tropiques Criminels du 17 avril 2026 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 5 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 17 avril 2026 : votre épisode inédit « Rocher Jacob »

Le cadavre d’un entrepreneur de pompes funèbres est découvert dans un cimetière. Depuis qu’il avait pris la tête de l’entreprise, celle-ci avait connu une croissance spectaculaire, au prix de pratiques qui ne faisaient pas l’unanimité.

De son côté, Arnaud, comblé par l’annonce de Mélissa, se voit déjà endosser son futur rôle de père. Mais Mélissa, elle, reste tiraillée par le doute. Par ailleurs, Gaëlle, après un accrochage routier avec un homme d’Église, succombe à un véritable coup de foudre et compte bien saisir cette opportunité.



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Avec Lisa Cilla (Gynécologue), Jianny Jurad (Fossoyeur), Emil Abossolo M’bo (Jean-Christophe Mortemain), Mickaël Exilie (Benny Mortemain), Sarah Fromager (Mona Paradis), Stéphane Soo Mongo (Alex Jupiter), Chloé Blachier-Ardiet (Agent accueil Ehpad), Marcson Aline (Le Barman), Jade Désirée (Candy Bay)

Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.