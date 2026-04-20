Un Si Grand Soleil du 21 avril : Nathalie découvre la vérité, Enric inquiet (résumé épisode 1905 en avance)

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Un si grand soleil du 21 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1905 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 21 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Dimitri vient voir José. José lui demande à qui il a parlé du cambriolage chez les petits vieux. Dimitri dit avoir parlé à personne mais José se demande pourquoi autant de monde s’y intéresse. Dimitri assure n’avoir rien dit, il ne comprend pas.

Emma raccroche avec sa mère, elle a ruminé toute la nuit. Emma s’inquiète, Lucas essaie de la rassurer. Emma avoue être déçue elle aussi de ne pas savoir qui est son grand-père et s’il est vivant. Lucas trouve fou qu’Alix ne sache pas dire d’où vient le film Super 8. Emma lui dit qu’Alix a parlé à sa mère d’un cambriolage… Lucas semble faire le lien avec Dimitri. Quand Emma part travailler, il l’appelle mais tombe sur son répondeur.



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A la salle de sport, Inès s’entraine et fait la connaissance de Laurine. Elle s’est fait mal à la cheville, Laurine lui dit qu’elle est médecin et regarde. Elle lui dit que c’est une foulure, elle en a pour 24h et lui donne quelques conseils.

Gary reçoit un appel de son banquier, il lui dit que la banque ne va pas le suivre dans son projet : son prêt est refusé. Gary est sous le choc.

Bertier retrouve Nathalie avec un café. Il la remercie pour sa confiance, Nathalie explique qu’avec sa mère le sujet était tabou, elle ne parlait jamais de son père. Elle avoue avoir ressenti de la culpabilité, elle a toujours pensé que c’est à cause d’elle qu’il avait quitté sa mère. Bertier l’encourage à garder espoir, il pense que quelqu’un va peut être les reconnaitre sur la photo.

Lucas interroge Dimitri sur le vol des appareils photos et de la caméra Super 8. Il veut le nom des proprios, Dimitri refuse de lui donner. Lucas insiste, il finit par balancer les Beaulieu.

Enric retrouve Gary et lui donne un sandwich. Il demande à Gary pourquoi il voulait le voi r. Il lui propose de s’associer pour racheter la Paillote. Enric comprend qu’il n’a pas eu son prêt. Quand Gary lui dit qu’il avait demandé 150000 euros, Enric éclate de rire. Il lui dit qu’il s’est trompé de compte en banque : il ne s’appelle pas Guillaume Sérignan !

Thierry vient parler à Becker des Beaulieu. Thierry lui parle de l’arme acheté par leur père en 1974 et avec laquelle ils auraient tiré sur Dimitri. Becker lui rappelle qu’il n’y a ni plainte ni crime, il lui demande de se concentrer sur les dossiers en cours.

Lucas et Emma regardent les infos sur les Beaulieu. Emma est émue en voyant l’histoire de son grand-père.

Inès est avec Guillaume Sérignan. Il la félicite pour son travail et file rejoindre Johanna. Gary les espionnait… Il suit Guillaume ! Pendant ce temps là, la mère de Salomé remplit le questionnaire. Salomé rentre et informe ses parents qu’un mec répare l’ascenseur.

Inès interroge Enric sur ce que son père voulait. Il lui dit qu’il n’a pas eu son prêt, il lui a demandé de s’associer mais il ne compte pas accepter. Il dit que Gary lui a fait de la peine. Ils s’inquiètent de ce qu’il va faire pour réussir…

Guillaume boit un verre avec Johanna, Gary est à la table d’à côté. Il les interrompt pour parler à Guillaume. Il lui parle de sa carrière de joueur et dit être le père d’Inès. Il lui parle de son projet, Guillaume propose d’en parler plus tard. Il lui laisse sa carte.

Emma montre à Nathalie qui était son père : Didier Beaulieu, le créateur de la biscuiterie Beaulieu. Elle dit l’avoir retrouvé avec l’IA. Nathalie demande s’il est encore en vie, Emma dit qu’il est mort il y a dix ans mais elle a un demi frère et une demie soeur, Henri et Jeanne Banlieu. Ils ont leur adresse. Nathalie est sous le choc.

Henri rentre et retrouve Jeanne qui tire encore les cartes. Il tente de la détendre mais elle est inquiète… Elle tire une carte et annonce que quelqu’un va mourir !

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