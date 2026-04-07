Un Si Grand Soleil du 8 avril : Yann confronte Johanna, Dimitri démasqué (résumé épisode 1896 en avance)

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Un si grand soleil du 8 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1896 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 8 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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José demande à l’IA de lui créer des reçus pour des appareils photos de collection. Il galère mais ça finit par marcher. Pendant ce temps là, Dimitri vient régler une partie de ses dettes à Claudine, il lui remet 1000 euros. Elle dit que c’est un bon début, Dimitri dit qu’une fois qu’il aura fini de la régler, elle n’entendra plus jamais parler de lui. Elle lui rappelle qu’il a une audience bientôt… Il assure qu’il se tient à carreaux, elle dit avoir déjà entendu ça.

José vient voir Alix à la boutique avec tout ce qu’elle lui avait demandé. Alix demande à Ulysse de venir voir, il est emballé. José dit qu’il leur fait tout à 4000 euros, il offre une caméra Super 8 en plus. Ulysse demande le reçu, il leur donne. Ulysse est rassuré, ça a l’air en règle.



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Quand Johanna arrive au cabinet, Margot lui annonce que le lieutenant Cross est là. Il dit à Johanna qu’il devait absolument lui parler et l’interroge sur la convention de divorce… Johanna l’envoie balader, Yann lui reproche d’avoir pris la décision sur un coup de tête. Johanna lui rappelle ce qu’il lui a fait subir : elle lui enverra un message pour qu’il puisse récupérer ses affaires, ensuite ils ne parleront plus que par leurs avocats ! Elle lui demande de dégager.

Chez les Beaulieu, Jeanne interroge les esprits pour savoir si le cambriolage va leur attirer de gros problèmes… Henri l’interrompt, elle dit parler avec leur père. Il préfère en rire, Jeanne lui dit de ne pas prendre tout ça à la légère : leur père lui a confirmé que le cambriolage va leur attirer de sérieux ennuis ! Henri dit qu’il l’avait prévenu, ils auraient tout jeté avant !

Chez Laumière Santé, Catherine est avec Bernier et elle lui reproche d’avoir fait capoter sa résidence pour seniors. Il lui dit que tous les projets ne peuvent pas aboutir mais elle remet toute la faute sur lui. Il dit n’avoir suivi que ses instructions : le micro, c’était son idée et il la couverte !

Au commissariat, Hugo dit à Thierry que le sang retrouvé chez les Beaulieu matche avec quelqu’un dans leur fichier… Dimitri ! Pendant ce temps là, Dimitri est avec Lucas. Il dit avoir eu une petite rentrée d’argent mais il cherche toujours du travail. Le patron a entendu et lui dit qu’il cherche souvent des extras. Dimitri lui laisse son numéro. Il dit à Lucas qu’il sort la tête de l’eau quand son téléphone sonne… Thierry le convoque le lendemain matin.

Johanna est avec son client, Mr Sérignan, pour la signature d’un compromis de vente. Tout s’est bien passé, il félicite Johanna pour son travail. Il veut l’inviter à boire un verre pour fêter ça mais elle décline.

Marc est à la boutique d’Alix, il flashe sur la caméra Super 8. Il remarque un film coincé à l’intérieur, il est emballé et l’achète.

Yann fait un basket avec Hugo. Il ne pensait pas que Johanna voudrait divorcer aussi vite, il trouve ça trop violent. Mais Hugo n’est pas surpris, Johanna est radicale. Il pense qu’il va falloir du temps. Pendant ce temps là, Johanna dîne avec Sabine au resto. Sabine la trouve rayonnante, Johanna dit qu’elle va mieux. Elle parle du divorce, Yann n’a plus qu’à signer et elle va tirer un trait. Elle lui parle ensuite de son client sympa et très charmant… Elle dit que c’est pas désagréable qu’il lui fasse du charme mais elle n’a pas la tête à ça. Sabine trouve ça dommage, ça lui changerait les idées.

Dimitri revient voir Claudine, elle lui demande ce qu’il a fait encore. Il dit que c’est bizarre mais il est convoqué au commissariat le lendemain. Il assure n’avoir rien à se reprocher… Claudine fait le lien avec les 1000 euros, Dimitri avoue pour le cambriolage et le tir. Au commissariat, Thierry informe Becker sur le sang retrouvé devant chez les Baulieu : c’est celui de Dimitri Ferrand ! Il l’a convoqué et veut le confronter aux Beaulieu, Becker valide. Il compte sur lui pour ramener des informations.

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