Un Si Grand Soleil Spoiler : Henri assassiné, la police remonte jusqu’à… (épisode du 23 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1907 du 23 avril 2026 – Henri Beaulieu est mort dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, l’enquête commence alors que c’est sa soeur, Jeanne, qui a appelé les secours.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Henri assassiné, la police remonte jusqu'à... (épisode du 23 avril)
Capture FTV


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Au commissariat, Alex et Thierry attendent le rapport d’autopsie mais tout laisse à penser que Henri a été assassiné. Thierry recommande à Alex de se méfier de Jeanne, qui l’a baladé depuis le début… Il lui raconte toute l’histoire : il soupçonne les Beaulieu d’avoir surpris Dimitri en plein cambriolage et de lui avoir tiré dessus. Mais il n’y a eu aucune plainte. Thierry décide d’interroger Dimitri, qui aurait pu avoir voulu se venger.

Dimitri assure qu’il n’a rien fait et affirme avoir un alibi. Et c’est confirmé, il est innocenté. Plus tard, dans le bureau de Becker, Alex annonce qu’un voisin a vu une femme repartir de chez les Beaulieu peu avant le drame. Elle portait un manteau rouge et semblait bouleversée comme après une dispute ! Becker veut absolument qu’ils identifient cette femme au plus vite.

De son côté, Nathalie était sous le choc après avoir vu Henri. Elle a finalement débarqué en pleine nuit chez Emma et elles ont passé la journée ensemble… Mais le soir, Lucas rentre et leur annonce la mort d’Henri Beaulieu, qu’il a appris par Dimitri. Nathalie est sous le choc.


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