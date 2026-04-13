Un Si Grand Soleil Spoiler : Johanna embrasse Guillaume ! (épisode du 16 avril)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1902 du 16 avril 2026 – Johanna va tourner la page dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Yann emmène à Johanna les papiers du divorce signés avant de quitter Montpellier pendant un temps…











Publicité





Johanna reste glaciale avec Yann et Guillaume Sérignan arrive au même moment. Yann la regarde accompagner Guillaume jusqu’à son bureau… Il est amère.

Une fois leur affaire de syndic terminée, Guillaume renouvelle son invitation à boire un verre. Johanna hésite, Sérignan lui dit avoir très envie de la voir en dehors du contexte du travail.

Plus tard, Johanna est soulagée après avoir vu les papiers du divorce signés. Elle appelle Sabine pour annuler leur soirée. Elle lui annonce avoir décidé de suivre ses conseils, elle va se changer les idées avec son nouveau client ! Elle envoie un message à Guillaume pour prendre un verre le soir même.



Publicité





Après une soirée sympa à faire connaissance, la complicité est là et Guillaume raccompagne Johanna chez elle. Ils finissent par s’embrasser et passer la nuit ensemble !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, Johanna avance, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici