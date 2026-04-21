Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie arrêtée, Jeanne dévoile son vrai visage ! (épisode du 24 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1908 du 24 avril 2026 – Les choses vont mal tourner pour Nathalie dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, elle va être arrêtée par la police, soupçonnée du meurtre d’Henri Beaulieu !











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Marc révèle à Kira qu’Henri Beaulieu, le demi-frère de Nathalie, a été retrouvé mort. Persuadé qu’il existe un lien avec son cambriolage, il décide de se rendre au commissariat pour approcher Jeanne Beaulieu, principale concernée par l’enquête.

Au commissariat, Jeanne est interrogée par Alex et Thierry. Effondrée, elle affirme ne connaître aucun ennemi à son frère et nie toute rencontre suspecte. Pourtant, les policiers découvrent qu’Henri a été victime d’une agression avant de mourir, tandis qu’une mystérieuse femme au manteau rouge, repérée en vidéo, devient une piste sérieuse.

De son côté, Nathalie, bouleversée par les événements récents, confie à Emma qu’elle n’a rien à voir avec la mort d’Henri malgré leur récente altercation. Mais les soupçons se resserrent : Alex l’interpelle peu après et la place en garde à vue, la laissant sous le choc.



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Marc tente d’obtenir des informations auprès de Jeanne, mais celle-ci refuse violemment de lui parler. Plus tard, chez Alain et Elisabeth, Jeanne, dévastée, évoque des pressentiments qu’elle aurait eus avant le drame. Elle apprend alors par son avocat que la femme aperçue le jour du meurtre a été arrêtée.

Quand elle repart de chez Alain et Elisabeth, Jeanne affiche soudain un visage troublant… et esquisse un sourire inquiétant, laissant planer le doute sur ses véritables intentions. Aurait-elle tué son frère et souhaiterait-elle faire porter le chapeau à Nathalie pour l’écarter ?

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