Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie découvre la vérité sur les Beaulieu ! (épisode du 21 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1905 du 21 avril 2026 – Nathalie va finalement découvrir la vérité sur son père et sur les Beaulieu dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, après avoir découvert sa mère sur le film retrouvé par Marc dans la caméra Super 8, les choses vont avancer pour la maman d’Emma.











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En effet, alors qu’Alix a fini par révéler que le film venait certainement d’un cambriolage, Lucas fait le lien avec Dimitri. Il le confronte et lui demande où s’est déroulé le cambriolage… Dimitri hésite mais finit par balancer le nom des Beaulieu.

Lucas et Emma se renseignent alors et Emma annonce la vérité à sa mère. Elle raconte à Nathalie que son père était Didier Beaulieu, le créateur de la biscuiterie du même nom. Il est mort il y a dix ans, Nathalie accuse le coup. Et Jeanne et Henri sont sa demie-soeur et son demi-frère !

Au même moment chez les Beaulieu, frère et soeur sont toujours inquiet… Et en tirant les cartes, Jeanne annonce à son frère que quelqu’un va mourir !



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