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20h30 le dimanche du 10 mai 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 10 mai 2026 : Eye Haïdara et Christophe Maé

🎬 Face à l’écran : du 12 au 23 mai 2026, Eye Haïdara endossera le rôle de maîtresse des cérémonies de la 79e édition du Festival de Cannes. L’actrice sera également à l’affiche, dès le 26 mai, du film Mata, un thriller d’espionnage réalisé par Rachel Lang, dans lequel elle incarne une agente de la DGSE.

🗣️ Le club : à l’occasion de la sortie du film Mata, l’émission 20h30 le dimanche s’intéresse au renseignement français et à la place de la France face aux grandes puissances internationales. Antoine Izambard, rédacteur en chef du média d’investigation Intelligence Online, Joséphine Staron et Olivier Mas seront sur le plateau pour répondre aux questions de Laurent Delahousse.



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🎤 Le live : Christophe Maé revient sur les moments forts de sa carrière et interprète l’un des morceaux de son album Fête foraine, paru en février.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV