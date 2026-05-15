« 70 ans d’Eurovision : La grande histoire du concours » : votre documentaire inédit ce soir sur France 3 (15 mai 2026)

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« 70 ans d’Eurovision : La grande histoire du concours » au programme TV du vendredi 15 mai 2026 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « 70 ans d’Eurovision : La grande histoire du concours ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







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« 70 ans d’Eurovision : La grande histoire du concours » : présentation

Cette année, le Concours Eurovision de la chanson célèbre son 70e anniversaire. Longtemps considéré comme kitsch ou dépassé, l’Eurovision Song Contest est aujourd’hui devenu un véritable phénomène mondial. Chaque année, les artistes redoublent d’inventivité pour représenter leur pays et offrir un spectacle grandiose suivi par plus de 200 millions de téléspectateurs.

Costumes extravagants, mises en scène spectaculaires, effets visuels impressionnants, prouesses techniques et réalisation millimétrée : l’Eurovision s’impose comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux de l’année.



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Soixante-dix ans d’Eurovision, c’est une multitude d’histoires marquantes, des chansons devenues mythiques, des looks parfois inoubliables — pour le meilleur comme pour le pire —, des carrières lancées sur la scène internationale et d’immenses moments d’émotion.

Pour les artistes, participer à l’Eurovision représente une expérience unique. Véritable reflet des évolutions de la société et trait d’union entre les peuples, le concours a aussi su faire évoluer les mentalités pour devenir une grande célébration de la tolérance et de la liberté.

À travers un documentaire entièrement composé d’images d’archives, nous replongerons dans la grande histoire de la plus prestigieuse compétition musicale au monde.