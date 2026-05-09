Audiences 8 mai 2026 : le final de « Tropiques criminels » devant « Mask Singer »

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Audiences 8 mai 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,72 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda.


C’est devant TF1 avec la suite de la nouvelle saison de « Mask Singer », qui a captivé 2,44 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.

Audiences 8 mai 2026 : le final de « Tropiques criminels » devant « Mask Singer »
©Lou BRETON – France Télévisions – Federation Studio France


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Audiences 8 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 suit avec la rediffusion de « 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier », qui a intéressé 2 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.

M6 suit avec l’étape 10 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,38 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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