Audiences 9 mai 2026 : « Les mystères du Clos des Lilas » leader devant « The Voice »

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Audiences 9 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Les mystères du Clos des Lilas », qui a intéressé 3,29 millions de téléspectateurs pour 20,6% de pda.


C’est devant TF1 avec les dernières battles de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui ont captivé 2,68 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.

Audiences 9 mai 2026 : « Les mystères du Clos des Lilas » leader devant « The Voice »
© François Lefebvre – France Télévisions


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Audiences 9 mai 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit de « Qui restera dans la lumière ? », qui a été suivie par 1,57 million de téléspectateurs pour 10,7%.

M6 suit avec l’épisode 7 de la saison 6 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,17 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,05 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

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