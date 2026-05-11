C à vous du 11 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 11 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Hantavirus : un premier cas confirmé en France. On en parle avec le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste, responsable de l’unité Épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur

🔵 Prix du carburant : vers un élargissement des aides ? Roland Lescure, ministre de l’Economie, est l’invité de C à vous



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 11 mai 2026 à 19h sur France 5.