Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2026 à 13h55 « Amoureuses d’un manipulateur, elles ont basculé dans la prostitution » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert accueille des femmes qui ont accepté de briser le silence sur l’emprise qu’elles ont subie. Tombées amoureuses d’un homme manipulateur, elles racontent comment leur relation s’est progressivement transformée en piège psychologique, jusqu’à les conduire à la prostitution.

Entre promesses, isolement, culpabilisation et menaces, ces invitées décrivent le mécanisme de manipulation qui les a poussées à perdre peu à peu leurs repères. Comment ont-elles été entraînées dans cet engrenage ? Pourquoi est-il si difficile de fuir l’emprise d’un manipulateur ? Et surtout, comment ont-elles réussi à reconstruire leur vie après ces épreuves ?



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Des témoignages bouleversants et courageux, pour mieux comprendre les mécanismes de l’emprise amoureuse et les conséquences psychologiques de ces relations toxiques, dans Ça commence aujourd’hui, présenté par Faustine Bollaert.

Et à 15h : « A 80 ans, ils sont tombés amoureux ! » (rediffusion)

Sur le plateau de Faustine Bollaert, de jeunes amoureux au cœur tendre viennent raconter leurs belles histoires d’amour, des rencontres inattendues qui ont bouleversé leur vie et leurs certitudes. Jacqueline, 89 ans, partage depuis cinq ans le quotidien de René, rencontré dans leur maison de retraite ; une histoire qui a marqué pour elle un véritable nouveau départ après plusieurs années difficiles. Paulette, 81 ans, et Bob, 76 ans, vivent quant à eux une romance joyeuse depuis six ans, rythmée par leur passion commune pour les croisières et les soirées déguisées, profitant pleinement de chaque instant. Enfin, Jacqueline et René, âgés respectivement de 88 et 89 ans, célèbrent avec émotion leur première année de rencontre dans leur résidence senior, prouvant que l’amour n’a pas d’âge.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.