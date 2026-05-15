Capitaine Marleau du 15 mai 2026 : ce soir l’épisode « Grand Hôtel »

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Capitaine Marleau du 15 mai 2026 – C’est une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Grand Hôtel », avec Corinne Masiero, Patrick Timsit et Lucien Jean-Baptiste.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







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Capitaine Marleau du 15 mai 2026 « Grand Hôtel » : résumé, histoire

Dans le cadre somptueux du Grand Hôtel, avec ses jardins luxuriants et sa piscine scintillante dignes d’un véritable havre de paix, le personnel attentif veille au moindre détail pour satisfaire les clients. Parmi eux, Véronique Boulet, plus connue sous le nom du capitaine Marleau, vient d’être engagée comme femme de chambre. Mais derrière cette couverture se cache une mission bien plus délicate : identifier celui qui cherche à éliminer Simon Cappa, un homme d’affaires aux activités troubles.

La situation devient encore plus tendue lorsque le mystérieux corbeau passe à l’action et tente d’assassiner Cappa. Dès lors, une question s’impose : le responsable se trouve-t-il parmi les riches clients de l’hôtel ou au sein même du personnel, où chacun semble avoir quelque chose à cacher ?



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Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Patrick Timsit (Simon Cappa), Lucien Jean-Baptiste (M. Mansour), Rod Paradot (Martin), Nicolas Vaude (Juge Gauthier), Dany Brillant (Ludo), Mireille Perrier (Françoise Dulac), Maria Machado (Danièle Dulac), Laura Capra (Camille Yolaine), Valéria Capra (Emilie Piponnier), Simon junior (Maxime Baissette de Malglaive)…