Demain Nous Appartient du 11 mai : Jean fait une nouvelle victime ! (résumé + vidéo épisode 2201 en avance)

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Demain nous appartient du 11 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2201 de DNA – Jean va faire une nouvelle victime ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Cette fois, c’est Valentine qu’il va cibler !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 11 mai 2026 – résumé de l’épisode 2201

Chez les Daunier, William et Aurore laissent Manon prendre du recul après un week-end sans nouvelles, tandis qu’ils accueillent chaleureusement Jean et soutiennent son projet de reconversion en médecine. Nordine pousse Manon et Sofia à se reparler, et Manon accepte finalement de laisser une chance à la relation très rapide entre Sofia et Jean.

Samuel découvre que Jean fréquente Sofia et qu’il a récupéré les anciens livres de médecine de William. Méfiant, il le confronte à l’hôpital et le met en garde s’il venait à faire souffrir Sofia. Malgré cela, Jean propose à Sofia un week-end en Corse, entièrement payé par lui. Mais au Little Spoon, Sofia règle l’addition lorsque Jean réalise qu’il a oublié son portefeuille, provoquant une dispute avec Valentine…



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Pendant ce temps, Victor reproche à Manon l’inefficacité de l’enquête sur sa plainte pour diffamation. Le soir, Valentine découvre un post anonyme insinuant qu’elle dirige le Little Spoon parce qu’elle couche avec Bart !

Jack confie à Lizzie qu’il pense sans cesse à Manny et aimerait le revoir. De son côté, Manny s’intègre bien au Mas et avoue penser lui aussi à quelqu’un. Aux Halles, Alex aide Milo à écrire un poème pour la Fête des Mères, impressionnant Judith…

Enfin, Diane regrette la perte des revenus de son compte Paradise. Violette apporte les affaires de Charles à l’association du lycée et remet une lettre à Valentine, qui la déchire. Plus tard, Diane vole discrètement la veste de luxe de Violette dans la salle de tri de l’association…

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VIDÉO Demain nous appartient du 11 mai 2026 – extrait de l’épisode

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