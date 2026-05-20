Demain Nous Appartient du 20 mai : Alex ment à la police, Christelle face à la vérité (résumé + vidéo épisode 2208 en avance)

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Demain nous appartient du 20 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2208 de DNA – Alex va mentir à la police pour couvrir Diego ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Soizic va finalement dire la vérité à Christelle au sujet du cercle de jeu…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 20 mai 2026 – résumé de l’épisode 2208

Chez les Delcourt, Chloé confronte Diego à propos de l’odeur d’essence sur son sweat. Il affirme avoir pris la voiture en cachette pour emmener une fille et s’être taché en faisant le plein. Au commissariat, Martin poursuit l’enquête sur le braquage : Roxane remonte la piste des armes factices, Damien analyse un siège rescapé de la voiture brûlée, et la police pense désormais avoir affaire à des braqueurs expérimentés.

Aux Halles, Nordine et Manon enquêtent sur le sweat à logo. Alex découvre qu’il appartient à Diego mais il le couvre et Judith accuse Manny. Interrogé par la police, Manny assure qu’il était avec son petit ami Jack au moment des faits. Plus tard, Judith révèle à Jack que Manny est en semi-liberté et dort en prison chaque soir, ce qui le bouleverse…



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Pendant ce temps, Bella et ses complices préparent le braquage d’une bijouterie. De leur côté, Marianne et Sébastien parlent de leurs anciennes relations. Marianne avoue ensuite à sa petite-fille avoir eu bien plus d’histoires qu’elle ne l’a dit à Sébastien, avant que la vérité ne lui échappe plus tard.

Enfin, Christelle menace Soizic au sujet de Bruno. Soizic finit par révéler qu’ils ont fréquenté un cercle de jeu clandestin avec Sylvain et ont inventé une fausse relation pour éviter des ennuis avec la police. Christelle est furieuse et confronte Sylvain.

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VIDÉO Demain nous appartient du 20 mai 2026 – extrait de l’épisode

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