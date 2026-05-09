Demain Nous Appartient spoilers : Jean se trahit, les Daunier ouvrent les yeux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 mai 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que Jean va finalement se trahir. Alors qu’il s’est disputé avec Valentine au Little Spoon, celle-ci est à son tour victime de diffamation en ligne avec le hashtag « tousmenteurs ». Elle est accusée de coucher avec son patron ! Valentine porte plainte, convaincue que c’est Violette. Mais Sofia raconte à sa famille l’altercation entre Jean et Valentine… Manon fait immédiatement le rapprochement et parle de ses soupçons à sa mère. Aurore avoue que c’est troublant. Et plus tard, Jean se trahit : il parle de son père au présent avec de rétro-pédaler ! Quand Aurore lui pose des questions, il prend la fuite.

Manon est ensuite à son tour victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et les Daunier vont enfin ouvrir les yeux au sujet de Jean !

De son côté, Diane est en galère depuis qu’elle ne touche plus ses revenus de Paradise. Elle vole un blouson à l’association du lycée mais Esmée la grille… Quant à Violette, elle décide de se confier à Damien.



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 2101) : Jean montre son vrai visage. Sans ses revenus Paradise, Diane improvise. Les talents de Milo impressionne les Delcourt.

Mardi 12 mai 2026 (épisode 2102) : Valentine s’en prend à Violette. Esmée piège sa sœur, pour la bonne cause. Manny doit faire face à Judith.

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 2103) : La famille Daunier ouvre enfin les yeux. Soizic et Bruno découvrent le côté mauvais joueur de Sylvain. Chez Sébastien, Marianne va se faire de la place elle-même !

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 2104) : Damien doit faire un choix difficile pour protéger Violette. Diego ne cache plus ses sentiments pour Bella. Marianne appelle du renfort pour désencombrer l’appartement de Sébastien.

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 2105) : Damien confronte Violette, pour son bien. Bella embarque Diego dans son univers… Samuel s’investit pour le recrutement d’une infirmière.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 11 au 15 mai 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…