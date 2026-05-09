Echappées Belles du 9 mai 2026 : direction l’Irlande ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 9 mai 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 9 mai, à 21h – « Irlande, l’âme en fête » (inédit)

Des terres sauvages du West Cork aux collines verdoyantes du Wicklow, en passant par Dublin en pleine effervescence pour la Saint-Patrick et les impressionnantes falaises de l’île de Dursey, Jérôme Pitorin part à la rencontre des femmes et des hommes qui font battre le cœur de l’Irlande et veillent à préserver ses traditions.

Echappées Belles du 9 mai à 22h30 – « Normandie, de ferme en ferme » (rediffusion)

Pour cette émission, Jérôme Pitorin part à la rencontre des femmes et des hommes qui font vivre l’agriculture normande. Des agriculteurs engagés, qui misent sur l’innovation et l’expérimentation pour construire une agriculture plus responsable, plus juste et plus raisonnée.



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Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 9 mai 2026 dès 21h sur France 5