Eurovision 2026 : découvrez les pays finalistes

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Après deux demi-finales riches en émotions, la liste des finalistes du Concours Eurovision de la chanson 2026 est désormais complète. Samedi soir, 26 pays tenteront de remporter le célèbre trophée lors de la grande finale organisée à Vienne, en Autriche.











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Voici la liste complète des finalistes avec leurs représentants et leurs chansons

🇦🇹 Autriche — Cosmó — “Tanzschein”

🇩🇪 Allemagne — Sarah Engels — “Fire”

🇪🇸 Espagne — Tony Grox & Lucycalys — “T amaré”

🇫🇷 France — Monroe — “Regarde !”

🇮🇹 Italie — Sal Da Vinci — “Per sempre sì”

🇬🇧 Royaume-Uni — Look Mum No Computer — “Eins, Zwei, Drei”

🇬🇷 Grèce — Akylas — “Ferto”

🇫🇮 Finlande — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — “Liekinheitin”

🇧🇪 Belgique — ESSYLA — “Dancing on the Ice”

🇸🇪 Suède — FELICIA — “My System”

🇲🇩 Moldavie — Satoshi — “Viva, Moldova!”

🇮🇱 Israël — Noam Bettan — “Michelle”

🇷🇸 Serbie — LAVINA — “Kraj Mene”

🇭🇷 Croatie — LELEK — “Andromeda”

🇱🇹 Lituanie — Lion Ceccah — “Sólo Quiero Más”

🇵🇱 Pologne — ALICJA — “Pray”

🇧🇬 Bulgarie — DARA — “Bangaranga”

🇺🇦 Ukraine — LELÉKA — “Ridnym”

🇳🇴 Norvège — JONAS LOVV — “YA YA YA”

🇦🇺 Australie — Delta Goodrem — “Eclipse”

🇷🇴 Roumanie — Alexandra Căpitănescu — “Choke Me”

🇲🇹 Malte — AIDAN — “Bella”

🇨🇾 Chypre — Antigoni — “JALLA”

🇦🇱 Albanie — Alis — “Nân”

🇩🇰 Danemark — Søren Torpegaard Lund — “Før vi går hjem”

🇨🇿 Tchéquie — Daniel Žižka — “CROSSROADS”

La grande finale aura lieu samedi soir à Vienne, en Autriche, et promet déjà une compétition particulièrement ouverte entre plusieurs favoris révélés lors des demi-finales.