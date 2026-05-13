Eurovision 2026 : découvrez les résultats de la 1ère demi-finale, qui s’est qualifié ? Qui est éliminé ?

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La première demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2026, qui avait lieu mardi soir à Vienne, a rendu son verdict. Quinze pays étaient en lice pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale prévue samedi soir. À l’issue des votes du public, dix candidats poursuivent l’aventure tandis que cinq délégations quittent déjà la compétition.











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Les dix pays qualifiés pour la finale

Parmi les favoris de cette première soirée, plusieurs ont confirmé les attentes. La Grèce a convaincu avec Akylas et son titre “Ferto”, tandis que la Finlande a marqué les esprits grâce au duo Linda Lampenius x Pete Parkkonen et leur énergique “Liekinheitin”.

La Belgique sera également au rendez-vous de la finale grâce à Essyla et “Dancing on the Ice”. De son côté, la Suède continue son impressionnante série de qualifications avec Felicia et “My System”. Enfin, la Moldavie a su séduire le public avec l’ambiance festive de “Viva, Moldova!” interprété par Satoshi.



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Les cinq autres qualifiés sont Israël avec Noam Bettan (“Michelle”), la Serbie représentée par Lavina (“Kraj Mene”), la Croatie avec Lelek (“Andromeda”), la Lituanie grâce à Lion Ceccah (“Sólo Quiero Más”) ainsi que la Pologne avec Alicja et sa chanson “Pray”.

Cinq pays éliminés dès les demi-finales

La soirée s’est en revanche terminée plus tôt que prévu pour cinq délégations. Le Portugal, représenté par Bandidos do Cante avec “Rosa”, ne verra pas la finale. Même issue pour la Géorgie et Bzikebi (“On Replay”), le Monténégro avec Tamara Živković (“Nova Zora”), l’Estonie représentée par Vanilla Ninja (“Too Epic To Be True”) et Saint-Marin malgré le retour remarqué de SENHIT avec “Superstar”.

Monroe chantera jeudi soir pour la France

Les regards sont désormais tournés vers la seconde demi-finale, programmée jeudi soir. Les téléspectateurs pourront notamment y découvrir la prestation de Monroe, qui représente la France cette année.

Déjà qualifiée d’office pour la finale en tant que membre du “Big Five”, la France profitera néanmoins de cette soirée pour présenter sa chanson au public européen avant la grande finale de samedi soir.