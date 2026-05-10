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Grands Reportages du 10 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 10 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Mariage : le casse-tête de la fête » (inédit)

Chaque année en France, près de 250 000 mariages sont célébrés, avec un budget moyen avoisinant les 10 000 euros. Mais certains futurs mariés choisissent de casser les codes et d’imaginer une cérémonie à leur image. Un mariage sur une île paradisiaque à plus de 9 500 kilomètres de chez eux entourés de leurs proches, une fête organisée avec moins de 2 000 euros pour 30 invités, ou encore une union gardée secrète jusqu’au dernier instant… Tous partagent le même désir : surprendre et vivre un moment inoubliable.

Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands Reportages ont suivi quatre couples aux choix aussi audacieux qu’originaux. Entre rêves grandioses, contraintes de dernière minute et défis parfois risqués, chacun va découvrir qu’à l’approche du grand jour, la moindre erreur peut tout bouleverser.



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Et à 14h50 : « Des marins d’eau douce qui ne font pas de vagues » (rediffusion)

Ils ne bravent ni les océans déchaînés ni les traversées au long cours. Leur quotidien se joue au rythme des écluses, des canaux et des fleuves, à bord de péniches ou de petites embarcations glissant paisiblement sur l’eau. Pourtant, les marins d’eau douce n’ont rien à envier aux navigateurs du grand large. Leur aventure est simplement différente, plus proche de la terre, mais tout aussi exigeante et passionnée.

Qu’ils aient choisi cette vie pour exercer un métier ou pour accomplir un rêve personnel, tous ont décidé de tenter l’aventure au fil de l’eau. Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands Reportages ont suivi ces navigateurs d’un autre temps dans une véritable odyssée humaine, au plus près de la nature et d’un mode de vie hors du commun.