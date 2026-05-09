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Grands Reportages du 9 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 9 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Concours : le podium d’une vie » (inédit)

Certains excellent dans l’univers des concours, portés par l’esprit de compétition et habitués aux podiums. Pour d’autres, pourtant, participer à un concours dépasse largement le simple cadre d’une évaluation : c’est un véritable défi personnel, une chance de prendre leur revanche sur la vie. Dans ce numéro de Grands Reportages, les femmes et les hommes que nous avons suivis vont devoir se dépasser, chercher à prouver leur valeur aux autres, mais surtout à eux-mêmes, avec cet espoir intime : celui de se sentir enfin légitimes.

Et à 14h50 : « Copropriétés : la guerre des clans » (rediffusion)



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Près d’un Français sur trois, soit 23 millions de personnes, vit aujourd’hui en copropriété. Mais derrière les façades de ces résidences et immeubles, le quotidien est loin d’être toujours paisible. Entre règles tacites, rivalités, débats animés et projets qui s’étirent sur des années, la copropriété apparaît souvent comme un véritable miroir de notre société. Pendant près d’un an, notre équipe a suivi le quotidien de deux grandes copropriétés : l’une située dans le Golfe de Saint-Tropez, l’autre dans un immeuble plus traditionnel à Rouen. Gestion des déchets, entretien des espaces verts, choix des couleurs des parties communes… Plongée dans un univers où le vivre-ensemble peut parfois tourner au casse-tête.