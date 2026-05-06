Grey’s Anatomy du 6 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 6 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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Grey’s Anatomy du 6 mai 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Un geste d’amour » : Winston et Ben se mobilisent pour sauver Jo. Teddy soutient Link. De leur côté, Owen et Jules se battent pour sauver un jeune homme, tandis que Lucas tisse un lien inattendu avec un patient.

« Un deuxième avis » : Bailey et Owen joignent leurs efforts pour sauver un patient atteint d’une tumeur. De son côté, Richard fait face à un dilemme intérieur, tandis que Jules tente de réprimer ses sentiments pour Winston.



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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)