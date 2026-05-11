Ici tout commence du 11 mai : Andréa fait chanter Bianca, Teyssier propose à Noé de... (résumé + vidéo épisode 1433 en avance)

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Ici tout commence du 11 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1433 – Andréa ne va pas hésiter à faire chanter Bianca ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et son but est clairement de faire échouer Hector dans son duel face à Anouk !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 11 mai – résumé de l’épisode 1433

À l’Institut, Anouk organise le duel contre Hector avec deux commis chacun et une première épreuve jeudi. Malgré les tensions entre eux, Clotilde accepte de faire venir la cheffe Besseau pour observer Hector, convaincue qu’il représentera l’Institut au championnat.

Anouk choisit Bianca et Loup comme commis, mais ce dernier hésite encore. Joséphine remarque la complicité entre Bianca et Loup, tandis que Bianca retrouve discrètement un homme plus âgé, récemment divorcé, qui lui offre un foulard et l’invite à dîner. Plus tard, Andréa découvre que Bianca gagne de l’argent grâce à cette relation et la fait chanter pour aider Anouk à battre Hector.



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À l’internat, Gaspard pousse Ferdinand à changer de style pour Billie. Aidé par Bakary et Milan, il adopte un look ridicule sans s’en rendre compte. Billie finit par lui avouer que son vrai problème est son manque de confiance envers lui. Ferdinand lui laisse alors une dernière chance : elle devra le rejoindre à la serre le lendemain si elle veut qu’ils restent ensemble.

De leur côté, Teyssier et Constance peinent à créer un lien avec Noé, plus intéressé par son road-trip que par la cuisine. Après une discussion autour de la moto de Noé, Teyssier l’invite finalement à assister à sa masterclass avant son départ, ce que le jeune homme accepte, tout en préférant garder secret leur lien de parenté.

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Ici tout commence du 11 mai 2026 – extrait vidéo

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