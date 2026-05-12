Ici tout commence du 12 mai : Bianca trahit Anouk, l’horrible plan d’Andréa (résumé + vidéo épisode 1434 en avance)

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Ici tout commence du 12 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1434 – Andréa va continuer de faire chanter Bianca ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et elle va exiger qu’elle rejoigne la brigade d’Hector afin de le saboter et lui faire perdre le duel !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 12 mai – résumé de l’épisode 1434

À l’hôtel Jourdain, Bianca refuse catégoriquement de céder au chantage d’Andréa, qui menace de révéler son activité d’escort. Bianca assume pourtant sa façon de gagner de l’argent et affirme qu’elle n’a rien à cacher. À l’Institut, Clotilde annonce à Hector et Anouk que la cheffe Besseau assistera à leur duel de jeudi et qu’elle en sera l’arbitre. Anouk accepte avant de partir s’entraîner, tandis qu’Hector révèle qu’il a choisi Ismaël comme unique commis.

De son côté, Loup confirme à Anouk qu’il sera bien son commis avec Bianca pour le duel. Tous se retrouvent ensuite en cuisine pour s’entraîner, mais Bianca s’absente après un appel de sa grand-mère. Plus tard, Loup part à sa recherche sans succès. Après son départ, Joséphine confie à Bérénice qu’elle pense qu’il se passe quelque chose entre lui et Bianca.



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En réalité, Bianca est retournée à l’hôtel Jourdain pour confronter Andréa, qu’elle accuse d’avoir paniqué sa grand-mère en l’appelant. Cette fois, Bianca finit par céder au chantage. Elle rejoint alors Hector et Ismaël en cuisine et leur propose d’intégrer leur brigade, en affirmant qu’Anouk est d’accord. Une fois acceptée, elle prévient Andréa, qui lui demande de saboter son fils de l’intérieur…

Pendant ce temps, Billie décide de retrouver Ferdinand à la serre pour officialiser leur relation. Mais en cours, Rose et Enzo annoncent aux élèves du Master qu’ils devront rester enfermés à l’Atelier jusqu’à jeudi, sans contact avec l’extérieur, afin de créer un menu. Sans être au courant, Ferdinand attend Billie pendant plus d’une heure. Il pense qu’elle lui a posé un lapin…

Enfin, lors de la masterclass de Teyssier, Malik remarque rapidement que Noé bénéficie d’un traitement de faveur. En discutant avec lui, il découvre qu’il est en réalité le fils du chef. À la fin de la journée, Noé annonce à Teyssier que la masterclass ne lui a pas fait changer d’avis : il veut toujours partir en road-trip, tout en souhaitant apprendre à connaître ses parents biologiques.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Anouk et Hector s’affrontent, qui va gagner ? (vidéo épisode du 14 mai)

Ici tout commence du 12 mai 2026 – extrait vidéo

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