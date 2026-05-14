Ici tout commence du 14 mai : Bianca sabote Hector, qui va gagner le duel ? Réponse (résumé + vidéo épisode 1436 en avance)

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Ici tout commence du 14 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1436 – Bianca a du trahir Anouk à cause du chantage d’Andréa dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et elle va faire une découverte choc qui ne va rien arranger !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 14 mai – résumé de l’épisode 1436

À l’Institut, Bianca refuse d’abord le duel à cause de la cheffe Besseau, l’ex-femme d’un de ses clients, mais Andréa la force à participer en la menaçant de révéler son secret. Pendant la première manche face à Anouk et Hector, Bianca sabote volontairement leur plat en ratant la cuisson du veau. La cheffe Besseau donne donc la victoire à Anouk, tout en laissant entendre qu’Hector aurait pu gagner sans cette erreur. Plus tard, Loup insiste pour aider Bianca, qui accepte finalement de lui révéler la vérité.

De son côté, Hector reste déterminé à remporter le duel pour partir à New York, convaincu qu’une relation avec Anouk est impossible.



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Après avoir passé la nuit avec Ferdinand à l’internat grâce à Jasmine, Billie retrouve sa brigade en retard sur le travail. Rose et Enzo saluent leur concept mais reprochent à Jasmine d’avoir trop dirigé le groupe. Plus tard, Rose recadre sévèrement Billie après l’avoir surprise à l’internat.

Enfin, Jim s’inquiète de voir Zoé absorbée par un livre. Et pour cause, en discutant avec Gary, il découvre qu’il s’agit d’un roman érotique et craint alors de ne pas être à la hauteur dans leur relation…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bianca dit tout à Hector ! (vidéo épisode du 16 mai)

Ici tout commence du 14 mai 2026 – extrait vidéo

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