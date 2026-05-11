Ici Tout Commence spoiler : Anouk et Hector s’affrontent, qui va gagner ? (vidéo épisode du 14 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Anouk et Hector vont s’affronter dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». A la clé : diriger la brigade de l’institut pour le concours de la meilleure école de cuisine de France !











Publicité





Jeanne avoue à Denis qu’elle soutient pleinement son frère mais elle n’a aucune envie qu’il parte à New-York. Alors au fond d’elle, elle souhaite qu’il perde… Denis la comprend.

De son côté, Anouk vient parler à Hector. Elle fait son mea-culpa après les mots durs qu’elle a eu à son encontre. Anouk lui souhaite bonne chance tandis qu’Hector reste sans mots… Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’Andréa fait chanter Bianca afin de faire perdre Hector.

Qui va gagner le duel ? Suspense !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bianca est coincée face à Andréa qui… (vidéo épisode du 14 mai)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1436 du 14 mai 2026 : Anouk face à Hector

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.