Ici Tout Commence spoiler : Bianca est coincée face à Andréa qui... (vidéo épisode du 14 mai)

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Ici tout commence spoiler – Andréa n’a décidément rien retenu de ses erreurs dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». La mère d’Hector ne va pas hésiter à faire chanter Bianca et l’utiliser afin de faire échouer son fils lors du duel culinaire face à Anouk Rivero !











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Et dans quelques jours, Loup sent bien que quelque chose cloche avec Bianca et qu’elle n’est pas partie dans la brigade adverse par hasard… Loup lui assure qu’elle peut lui parler, il essaie d’en savoir plus. Mais Bianca n’ose rien lui dire et Andréa fait irruption. Celle-ci vient mettre un nouveau coup de pression à Bianca.

La jeune femme veut se retirer du duel car l’ex-femme de l’un de ses « clients » fait partie du jury. Mais Andréa ne lui laisse pas le choix : elle doit faire échouer Hector sinon elle révèlera à tout le monde ses activités en dehors de l’institut !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1436 du 14 mai 2026 : Andréa fait pression sur Bianca

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