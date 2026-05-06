Ici Tout Commence spoiler : Coline découvre le mensonge de César ! (vidéo épisode du 8 mai)

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Ici tout commence spoiler – Coline va surprendre César dans une situation un peu gênante dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Coline débarque au Comptoir de Jude pour déjeuner mais surprise : César est là et il n’est pas seul !











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Coline comprend que César lui a menti en disant aller à la boxe. En réalité, il devait déjeuner en famille. Coline fait ainsi la connaissance de la mère et du frère de César… Ce dernier ne dit plus un mot et Coline découvrir que son frère n’est pas vraiment sympa avec lui.

Que vient faire la famille de César et pourquoi n’a-t-il pas parlé de leur venue à sa petite amie ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1432 du 8 mai 2026 : la famille de César débarque

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