Ici Tout Commence spoiler : l’énorme trahison de Bianca ! (vidéo épisode du 13 mai)

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Ici tout commence spoiler – Nouvelle trahison en vue dans votre série quotidienne culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’Anouk se sent déjà trahie par Hector et qu’ils vont s’affronter en duel pour décrocher leur place au sein du concours de la meilleure école de cuisine de France, Bianca va changer de camps !











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En effet, Loup est sous le choc : Bianca a rejoint la brigade d’Hector aux côtés d’Ismaël ! Loup ne comprend pas comment Bianca peut abandonner la cheffe Revero la veille du duel. Il est choqué et n »apprécie pas du tout. Mais Bianca, odieuse, l’envoie sèchement balader et lui rappelle qu’elle fait ce qu’elle veut.

Ismaël assiste à la scène, visiblement surpris…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1435 du 13 mai 2026 : Bianca lâche Anouk

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