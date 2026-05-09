Ici Tout Commence spoilers : guerre, secret, départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 mai 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire Noé est prêt à partir mais sa famille n’a aucune envie qu’il parte faire son road-trip à travers l’Europe… Arriveront-ils à le retenir ?

Pendant ce temps là, c’est très tendu entre César et Coline tandis qu’Anouk déclare la guerre à Hector. Ils vont s’affronter en duel culinaire pour désigner celui ou celle qui représentera l’institut au concours de la meilleure école de cuisine de France.

Quant à Bianca, elle cache un lourd secret… Quel est cet homme qu’elle retrouve en cachette et qui lui offre des cadeaux ?



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 1433) : A L’institut, c’est l’heure du duel. Noé est prêt à partir vers de nouveaux horizons. Opération relooking pour Ferdinand.

Mardi 12 mai 2026 (épisode 1434) : Sous pression, Bianca change de camp. Malik fait les yeux doux à Noé. Ferdinand perçoit les mauvais signaux…

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 1435) : Bianca se retrouve dans une position très inconfortable… Malik trouve un bon moyen de se faire pardonner auprès de Fleur. Les jeunes chefs du Master courent un marathon.

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 1436) : Bianca est au pied du mur. Jasmine brille à L’atelier. Jim réalise les fantasmes de Zoé…

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 1437) : Le retour de bâton est rude pour Andréa. Au Double A, Gaspard est d’une aide inattendue. Jim et Zoé mettent les choses à plat.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 11 au 15 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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