Inspecteur Barnaby du 10 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Inspecteur Barnaby du 10 mai 2026 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la 25ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 3 inédit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Inspecteur Barnaby du 10 mai 2026 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode 3 : La mort sonne trois fois

Lorsqu’une horloge à coucou piégée provoque la mort d’un jeune homme le soir de ses fiançailles à Godley Manor, la célébration vire brutalement au cauchemar. L’inspecteur Barnaby et le sergent Winter se lancent alors dans une enquête complexe, entre secrets de famille bien gardés et vieilles rancunes, afin d’empêcher le tueur de faire une nouvelle victime…

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



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Rappel de la présentation de la saison 25

Dans le charmant comté de Midsomer, l’inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, mènent l’enquête sur des affaires aussi intrigantes que déroutantes. Assistés de la médecin légiste Fleur Perkins, ils plongent au cœur des mystères de cette région à la fois paisible en apparence et pleine de dangers. Entre chasses au trésor, querelles de village, secrets de famille et crimes macabres, chaque épisode dévoile la face cachée de cette campagne anglaise pourtant si idyllique.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.