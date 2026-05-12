Julien Courbet relance l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans un inédit de « Appel à témoins »



Publicité





Le mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès sera au cœur du prochain numéro inédit de l’émission « Appel à témoins », présenté par Julien Courbet et diffusé le 2 juin sur M6. Quinze ans après la disparition de l’homme le plus recherché de France, l’émission promet de dévoiler de nouveaux éléments susceptibles de relancer l’enquête.











Publicité





Le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès disparaissait après la découverte des corps de son épouse et de ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison à Nantes. Depuis, malgré d’innombrables signalements et plusieurs pistes internationales, le fugitif demeure introuvable.

Pour cette émission spéciale, les équipes de « Appel à témoins » ont mené une vaste enquête et affirment avoir recueilli des témoignages inédits ainsi qu’un nouvel élément troublant qui pourrait constituer une récente preuve de vie. Selon la présentation communiquée par M6, plusieurs témoins jugés « crédibles » et « censés » auraient été retrouvés par la production.

L’émission reviendra également sur le travail de Gilles Galloux, ancien policier cyber aujourd’hui à la retraite, qui a repris l’intégralité du dossier. Selon lui, Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas suicidé après avoir quitté l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. L’ancien enquêteur estime au contraire qu’il aurait poursuivi un périple dans le sud de la France dès le 15 avril 2011 avant, peut-être, de préparer une fuite à l’étranger. L’hypothèse d’un départ vers les États-Unis redeviendrait ainsi plausible.



Publicité





Depuis son lancement, « Appel à témoins » s’est imposée comme une émission mêlant investigations, témoignages et appels au public afin de faire avancer des affaires criminelles non résolues ou des disparitions inquiétantes. Avec ce dossier hors norme, Julien Courbet et ses équipes espèrent peut-être provoquer un nouveau rebondissement dans l’une des affaires les plus fascinantes et mystérieuses de ces dernières décennies.