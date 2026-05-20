Koh-Lanta : Hugo sauvé grâce au duel ? Qui sera éliminé ? Notre théorie !

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Après un épisode 12 riche en rebondissements hier soir dans « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », le suspense reste entier avant le prochain numéro diffusé mardi prochain sur TF1. Éliminé lors du conseil, Hugo a finalement retourné la situation grâce à la fameuse relique du duel, qui lui offre une ultime chance de rester dans l’aventure.











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Le candidat va ainsi pouvoir choisir un aventurier à affronter lors d’un duel décisif. Le perdant sera définitivement éliminé et rejoindra le jury final, tandis que le vainqueur poursuivra l’aventure aux portes de l’orientation.

Mais alors, qui Hugo va-t-il choisir ? Et surtout, qui pourrait être éliminé ?

Si l’on analyse attentivement les premières images du prochain épisode dévoilées à la fin de l’émission, plusieurs indices semblent déjà donner une tendance. On aperçoit notamment Hugo, reconnaissable avec sa peau très claire et son célèbre bob, dans une séquence qui se déroule après le duel. Un détail qui laisse fortement penser qu’il serait sorti vainqueur de cet affrontement.



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Dans ces mêmes images, on distingue également Antonin, Caroline, Clarisse, Cynthia, Daniel, Guillaume et Zakariya.

Un nom manque toutefois à l’appel : Cindy. De quoi alimenter les spéculations des fans sur les réseaux sociaux. Selon toute vraisemblance, Cindy pourrait donc être l’aventurière choisie par Hugo pour le duel… et potentiellement la grande perdante de cette confrontation décisive.

Bien sûr, il faudra attendre la diffusion du prochain épisode pour avoir la confirmation officielle. Mais tous les indices semblent converger vers une élimination de Cindy à l’issue du duel !