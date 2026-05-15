La meilleure boulangerie de France du 15 mai 2026 : le sommaire, qui va gagner et représenter le Sud, d’Avignon au Lubéron ?

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La meilleure boulangerie de France du 15 mai 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour dans le Sud, d’Avignon au Luberon, et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 15 mai 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 26ème semaine de la saison, le jury est d’Avignon au Luberon.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Mathieu dans le Vaucluse qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Florence dans le Vaucluse qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,3/10 (9/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Pascal et Frédérique dans le Vaucluse qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,7/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Yichen dans les Bouches du Rhône qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 9,2/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera dans les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 11 mai : Maison Battu de Mathieu et Charly à Pernes-les-Fontaines (84) / Ma p’tite étoile de Cécile et Jarrod à Avignon (84)

📅 Mardi 12 mai : Augusta d’Alexandre et Sullivan à Sarrians (84) / Amour & croissants de Chloë et Antoine à Carpentras (84)

📅 Mercredi 13 mai : Maison Tamiser le fournil de l’horloge de Thierry et Visar à Salon-de-Provence (13) / Haut les pains de Pascal et Aurélie à Lauris (84)

📅 Jeudi 14 mai : Le Fournil la fenêtre d’Yichen à Lambesc (13) / la Boulangerie du Griffoul de Bruno à La Tour-d’Aigues (84)

📅 Vendredi 15 mai : le Fournil de l’encrème d’Olivier et Mylène à Céreste-en-Luberon (04) / Du pain & des miettes de David et Julien à Bonnieux (84)

En fin d’émission, le jury désigner la meilleure boulangerie de la semaine, qui aura le privilège de représenter Avignon et le Luberon pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.