« La nuit du 12 » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (10 mai 2026)

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« La nuit du 12 », c’est le film qui vous attend ce soir, dimanche 10 mai 2026, sur France 2. Un film signé Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners dans les rôles principaux.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.

« La nuit du 12 » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (10 mai 2026)
Capture FTV


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« La nuit du 12 » : l’histoire

À la PJ, chaque enquêteur se retrouve un jour face à une affaire non résolue qui le hante profondément. Pour Yohan, il s’agit du meurtre de Clara. Les interrogatoires se multiplient, les suspects s’accumulent, et les certitudes de Yohan s’effritent peu à peu. Une seule chose reste incontestable : le crime a eu lieu dans la nuit du 12.

Interprètes : casting

Avec Bastien Bouillon (Capitaine Yohan Vivès), Bouli Lanners (Marceau), Théo Cholbi (Willy), Johann Dionnet (Fred)


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La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« La nuit du 12 » c’est ce soir, dimanche 10 mai 2026, dès 21h10 sur France 2.

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