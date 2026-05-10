Les 12 coups de midi du 10 mai 2026 : encore un nouveau Maître de Midi, l’étoile mystérieuse se dévoile

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Les 12 coups de midi du 10 mai 2026, élimination de Nathalie – Encore un changement de Maître de Midi ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Nathalie a été éliminée aujourd’hui et est repartie avec 1500 euros de gains en une victoire.











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Les 12 coups de midi du 10 mai, Kamal nouveau Maître de Midi

C’est Kamal qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui, il a signé une première victoire à 100 euros et totalise donc 50 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en premier indice, il s’agit d’un studio de danse. Toujours impossible à ce stade de faire un pronostic sur la célébrité qui se cache derrière.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+