Les 12 coups de midi du 11 mai 2026 : Kamal éliminé, Thomas démarre fort ! Nouvel indice sur l’étoile

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Les 12 coups de midi du 11 mai 2026, élimination de Kamal – La valse des Maîtres de Midi se poursuit en ce début de semaine dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Kamal a été éliminé aujourd’hui et est reparti avec 50 euros de gains en une victoire.











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Les 12 coups de midi du 11 mai, Thomas nouveau Maître de Midi

C’est Thomas qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui, il a signé une première victoire avec un joli Coup de Maître à 30.000 euros et totalise donc déjà 15.000 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en premier indice, il s’agit d’un studio de danse. Et un nouvel indice apparait, ça semble être une faux (outil agricole).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+