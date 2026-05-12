Les 12 coups de midi du 12 mai 2026 : Thomas continue, quels gains ce mardi ? Qui est sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 12 mai 2026, 2ème victoire de Thomas – Thomas a signé une seconde victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !











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Les 12 coups de midi du 12 mai, Thomas continue

C’est une victoire à 2000 euros qu’a signé Thomas aujourd’hui. Elle fait donc monter ses gains à 16.000 euros en 2 victoires. Un joli début de parcours !

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : un studio de danse en photo de fond, et une faux (outil agricole).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+