Les 12 coups de midi du 14 mai 2026 : Teddy reste, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 14 mai 2026, Teddy continue – Teddy a signé une seconde victoire ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Les 12 coups de midi du 14 mai 2026 : Teddy reste, qui se cache derrière l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 14 mai, Teddy continue

Avec une adversaire peu efficace, il a signé un Coup de Maître à 20 euros et n’a donc remporté que 10 euros supplémentaires. Teddy totalise 5010 euros dans sa cagnotte personnelle.

Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : un studio de danse en photo de fond, et une faux (outil agricole). Un autre est entrain d’apparaitre en bas à gauche mais difficile d’identifier de quoi il s’agit.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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